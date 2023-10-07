نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عدد الشهداء والإصابات الواردة لدى مستشفيات قطاع غزة ليوم السبت الموافق 07/10/2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلامية، بأن مجمل عدد الشهداء والإصابات الواردة لدى مستشفيات قطاع غزة ليوم السبت الموافق 07/10/2023 لغاية هذه اللحظة موزعة على النحو التالي:

غزة: (35) شهيد وما يقارب (160) إصابة.

خانيونس: (45) شهيد وما يقارب (180) إصابة.

الشمال: (40) شهيد وما يقارب (200) إصابة.

وسطى: (29) شهيد وما يقارب (311) إصابة.

رفح: (12) شهيد وما يقارب (80) إصابة.

مجمل عدد الإصابات في جميع المحافظات (931)

مجمل عدد الشهداء في جميع المحافظات (161)

وأفادت وسائل إعلامية، اليوم السبت، بإطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة نحو إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن مسلحين من غزة دخلوا الأراضي الإسرائيلي.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حركة حماس أسرت أكثر من ٣٥ جنديا ومستوطنا إسرائيليا.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلامية، إصابة 15 فلسطينيين بجروح بينهم حالات خطيرة بنيران الجيش الاسرائيلي في جنين.

وقد أصدر الجيش الإسرائيلي، بيانًا قال فيه إنه قصف مواقع لتنظيم الجهاد في قطاع غزة، ومقتل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية.

وأفادت وسائل إعلامية، بارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 12 قتيلا وقوات إسرائيلية خاصة تقتحم مدينة نابلس.

