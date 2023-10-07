نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات تدعو إلى وقف التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، عن قلقها الشديد إزاء تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وشدّدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، على ضرورة وقف التصعيد، والحفاظ على أرواح المدنيين، وقدمت خالص التعازي لجميع الضحايا الذين سقطوا جراء أعمال القتال الأخيرة.

وأكدت الوزارة، أن دولة الإمارات تدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والوقف الفوري لإطلاق النار لتجنب التداعيات الخطيرة.

وأشارت إلى أن الإمارات العربية المتحدة، وبصفتها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، تدعو إلى ضرورة إعادة التفعيل الفوري للجنة الرباعية الدولية لإحياء مسار السلام العربي الإسرائيلي، وتحث المجتمع الدولي على دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار.