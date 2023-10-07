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أحمد جودة - القاهرة - عملية طوفان الأقصى.. عدد ضحايا وقتلي العملية من الجانب الفلسطينيني والإسرائيلي حتى الآن

عملية طوفان الأقصى.. وزارة الصحة الفلسطينية تكشف عن عدد الشهداء والمصابين الفلسطينين.

عملية طوفان الأقصى، فلسطين، وزارة الصحة الفلسطينية، كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن عدد الشهداء والمصابين في مختلف المدن والقرى الفلسطينية بعد القذف التي قامت به طائرات الاحتلال الصهيوني ردًا على عمليات المقاومة الفلسطينية والتي كانت قد انطلقت صباح اليوم مع الساعات الأولى.

الصحة الفلسطينية تكشف عن عدد المصابين القتلى

عملية طوفان الأقصى.. وزارة الصحة الفلسطينية تكشف عن عدد الشهداء والمصابين الفلسطينين

عملية طوفان الأقصى، وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن عدد الشهداء والمصابين الذين تم نقلهم حتى الآن إلى المستشفيات بمختلف المدن والمحافظات، حيث بلغ عدد الشهداء من الجانب الفلسطيني حتى الآن 160 شهيدا، بجانب وجود أكثر من 1000 حالة إصابة حتى هذه اللحظة.

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عملية طوفان الأقصى، وأوضحت الوزارة إلى أنه هناك الكثير من حالات الإصابات والوفيات الموجودة في الشوارع والتي لم يتم الوصول إليهم حتى هذه اللحظة بسبب قطع وإغلاق الطرق من الاحتلال اليهودي.

ودعت الوزارة المواطنين بسرعة التوجه إلى المستشفيات والتبرع بالدم من أجل إسعاف المصابين، والقدرة على الصمود في الحرب والوقوف في وجه العدو الصهيوني.

العدو الصهيوني

عملية طوفان الأقصى.. وزارة الصحة الفلسطينية تكشف عن عدد الشهداء والمصابين الفلسطينين

عملية طوفان الأقصى، وأوضحت وزارة الصحة الصهيونية إلى أنه تم حتى الآن قتل 40 جندي إسرائيلي، كما يوجد نحو 750 حالة إصابة.

المقاومة الفلسطينية

عملية طوفان الأقصى

عملية طوفان الأقصى، ونجحت المقاومة الفلسطينية في الاستيلاء على ثلاث مستوطنات إسرائيلة بعد إطلاق أكثر من 5 آلاف صاروخ تجاه الدولة الصهيونية في مختلف المستوطنات وحتى العاصمة الإسرائيلية تل أبيب.

واستطاعت المقاومة الفلسطينية إلى أسر أكثر من 35 جنديًا إسرائيلي حتى الآن كان قد تم الإعلان عنهم بجانب عدد من جثث القتلى الإسرائيلين.

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وكانت قد هاجمت المقاومة الفلسطينية مع الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023 عدد من المستوطنات اليهودية في منطقة غلاف غزة للرد على اعتداءات اليهود على المقدسات الفلسطينية، والمواطنين الفلسطنين خلال الفترة السابقة كما أوضح المسؤولين عن المقاومة الفلسطينية، ونجحت المقاومة في السيطرة على منطقة قطاع غزة بالكامل.