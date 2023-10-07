نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية: استشهاد 161 شخصا وإصابة ألف جريح منذ صباح اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل 161 فلسطينيا وإصابة قرابة ألف شخص منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة صباح اليوم السبت.

ووفق وزارة الصحة فإن مجمل عدد الشهداء والإصابات الواردة لدى مستشفيات القطاع ليوم السبت الموافق 07/10/2023 لغاية هذه اللحظة موزعة على النحو التالي:

غزة: 35 شهيد وما يقارب 160 إصابة

خانيونس: 45 شهيد وما يقارب 180 إصابة

الشمال: 40 شهيد وما يقارب 200 إصابة

وسطى: 29 شهيد وما يقارب 311 إصابة

رفح: 12 شهيد وما يقارب 80 إصابة.

وسجل مجمل عدد الإصابات في جميع المحافظات 931 شهيدا، فيما بلغ عدد الشهداء 161 في جميع المحافظات.

يأتي ذلك، عقب إعلان حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.

في المقابل أعلن الإحتلال الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ بشن غارات على القطاع.