نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل عشرات الفلسطينيين خلال محاولة التسلل عن طريق البحر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، عن نجاح قواته البحرية في قتل عشرات المقاتلين الفلسطينيين الذين حاولوا التسلل عن طريق البحر.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن حركة حماس أسرت 53 إسرائيليا على الأقل منذ الصباح.

وأفادت وسائل إعلامية، اليوم السبت، بإطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة نحو إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن مسلحين من غزة دخلوا الأراضي الإسرائيلي.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حركة حماس أسرت أكثر من 35 جنديا ومستوطنا إسرائيليا.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلامية، إصابة 15 فلسطينيين بجروح بينهم حالات خطيرة بنيران الجيش الاسرائيلي في جنين.