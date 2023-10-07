نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صور وفيديو... أعداد كبيرة من المصريين في النمسا يوثقون طلبات ترشح للسيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام عدد كبير من أبناء الجالية المصرية بالنمسا بتوثيق طلبات ترشح للرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة.

وقال حسام بازينة منسق حملة مواطن لدعم مصر بالنمسا رئيس الاتحاد العام للمصريين أننا نؤمن إيمانا منقطع النظير بأهمية استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس السلطة التنفيذية.

وأضاف بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري أن أعضاء الاتحاد حرصوا على توثيق توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك في رسالة واضحة لدعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك لاستكمال المسيرة الرائعة التي أنجز فيها الرئيس خطوات لا ينكرها إلا جاحد أو حاقد.

ومن ناحيته، قال رؤوف خليل مسؤول حملة مواطن لدعم مصر، إن أبناء الجالية المصرية في النمسا يؤيدون بقوة ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة وذلك للحفاظ على النجاحات التي حققها في ولايتيه السابقتين.

ومن جانبه، توجه أحمد نصار عضو حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" بالنمسا بالشكر لكل من صبري حبيب وحسن نصار عضوي مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالنمسا على الجهد الكبير الذي بذلاه والسفر أكثر من 400 كم لتوثيق توكيلات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحث المصريين وحشدهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.