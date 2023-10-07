نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حشود بالمملكة العربية السعودية لتوثيق طلبات لترشح الرئيس السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية بالاحتشاد أمام القنصلية المصرية وذلك لتوثيق طلبات ترشح للرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقال شريف النسيري منسق حملة مواطن لدعم مصر بالمملكة العربية السعودية، إن المشهد الذي رسمه أبناء الجالية المصرية في السعودية لتوثيق طلبات ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشهد يدعو للفخر بأبناء الجالية.

وأضاف النسيري، “أن حملة مواطن لدعم مصر في المملكة تعمل على قدم وساق لحشد أبناء الجالية، وأننا ندرك حجم المسؤولية الواقعة على عاتقنا باعتبارنا مسؤولين للحملة لأكبر جالية مصرية بالعالم”.

ومن ناحيته، توجه نصر مطر منسق حملة مواطن لدعم مصر بالخارج بالشكر لأعضاء الحملة في المملكة على الجهد الذي يقدمونه مؤكدا أنهم في انتظار العرس الانتخابي الذي يؤكد فيه أبناء الجالية المصرية في المملكة عشقهم لتراب هذا الوطن وإيمانهم المطلق بالقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.