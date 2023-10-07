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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عملية طوفان الأقصى.. الجيش الإسرائيلي يعلن عن أسر عدد من الجنود الإسرائيلين من قبل المقاومة الفلسطينية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أخر التطورات في فلسطين.. ماذا يحدث بين إسرائيل وفلسطين في الساعات الحالية
عملية طوفان الأقصى.. الجيش الإسرائيلي يعلن عن أسر عدد من الجنود الإسرائيلين من قبل المقاومة الفلسطينية.
عملية طوفان الأقصى، كشف المتحدث الرسمي بأسم الجيش الإسرائيلي عن وقوع عدد من الأسري والرهائن الإسرائيلين في يد المقاومة الفلسطينية، وأوضح المتحدث إلى أن هناك عدد من الجنود الأسري متواجدون حاليًا في قريتين قرب الحدود مع قطاع غزة.
وأشارت المتحدث إلى أن عدد الجنود التي تم أسرهم سواء الذين هم على قيد الحياة أو الذين تم قتلهم غير معلوم حتى الآن.
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عملية طوفان الأقصى، وفي الوقت الحالي تدور الاشتباكات بين الجانبين في منطقة رعيم مقر قيادة فرقة غزة الإسرائيلية.
ارتفاع عدد قتلي ومصابي العدو الصهيوني
عملية طوفان الأقصى، وأشارت بعض التقارير الصحفية نقلًا عن القنوات العبرية إلى أن عدد القتلى وصل حتى الآن إلى 100 قتيل، فيما بلغ عدد المصابين إلى نحو أكثر من 1000 حالة حتى الآن.
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عملية طوفان الأقصى، واندلعت الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية، وجيش الاحتلال صباح اليوم بعد هجوم كتائب عز الدين القسام على المواقع العسكرية الإسرائيلية، بعد انتهاك إسرائيل لمقدسات الدولة الفلسطينية، والتعدي على مواطنيها خلال السنوات الماضية.