نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عملية طوفان الأقصى.. الجيش الإسرائيلي يعلن عن أسر عدد من الجنود الإسرائيلين من قبل المقاومة الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أخر التطورات في فلسطين.. ماذا يحدث بين إسرائيل وفلسطين في الساعات الحالية