العالم اليوم - بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يقتل متسللين فلسطينيين في البحر

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يقتل متسللين فلسطينيين في البحر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 أكتوبر 2023 06:27 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أن قواته البحرية قتلت عشرات المسلحين الفلسطينيين، الذين حاولوا التسلل إلى إسرائيل عن طريق البحر.

وقال بيان للجيش إنه "في الساعات الأولى من فجر السبت، نفذت مقاتلات القوات البحرية مطاردة وقضت على عشرات الإرهابيين الذين حاولوا الوصول إلى الأراضي الإسرائيلية".

وتابعت: "أطلق الجنود النار عليهم ودمروا زورقين مطاطيين وقاربين آخرين".

وأتى الهجوم البحري في إطار عملية شنتها حماس على إسرائيل، شملت إطلاق آلاف الصواريخ وتسلل مسلحين إلى الداخل الإسرائيلي.

وفي المقابل، شنت إسرائيل غارات على مواقع لحماس في قطاع غزة.