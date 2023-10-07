أمريكا تفرض قيودا تجارية على 42 كيانا من الصين بسبب تقديم الدعم...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 أكتوبر 2023 06:34 مساءً - أضافت وزارة التجارة الأمريكية 42 شركة صينية إلى قائمة حكومية للتحكم فى الصادرات بسبب دعم هذه الشركات للقاعدة الصناعية العسكرية والدفاعية الروسية بما فى ذلك إمدادات بدوائر متكاملة أمريكية المنشأ، بحسب سكاى نيوز.

كما أدرجت الوزارة فى قائمة مراقبة الصادرات التجارية سبعة كيانات أخرى من فنلندا وألمانيا والهند وتركيا وبريطانيا.

وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية فى بيان، أن الدوائر تشمل إلكترونيات تستخدمها روسيا فى أنظمة التوجيه الدقيقة فى الصواريخ والطائرات المسيرة التى تطلقها على أهداف مدنية فى أوكرانيا.

وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون إنفاذ قوانين التصدير ماثيو أكسلرود فى البيان "إضافة تلك الكيانات إلى القائمة اليوم تقدم رسالة واضحة: إذا زودتم قطاع الدفاع الروسى بتكنولوجيا أميركية المنشأ فسوف نكتشف ذلك ونتخذ الإجراءات اللازمة".

ووصفت الصين الإجراء الأمريكى بأنه "ترهيب اقتصادى وتنمر أحادى الجانب".

وقالت وزارة التجارة الصينية فى بيان "يتعين على الولايات المتحدة أن تصحح على الفور ممارساتها الخاطئة وتوقف قمعها غير المعقول للشركات الصينية".

وتضاف الشركات إلى تلك القائمة عندما تعدها واشنطن تهديدا للأمن القومى أو السياسة الخارجية. ويلزم بعد ذلك منح الموردين تراخيص يصعب الحصول عليها بشكل عام قبل شحن البضائع إلى الكيانات المدرجة فى القائمة.