نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تعلن فرض حالة الطوارئ المدنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم السبت، "حالة طوارئ مدنية" في إسرائيل، عقب الهجوم الذي شنته حماس صباح اليوم.

جاء ذلك بعد أن أنهت الشرطة الإسرائيلية جلسة تقييم أمني، حول تطوّرات الأوضاع في قطاع غزة.

ويعني القرار إعطاء الشرطة الإسرائيلية صلاحيات إضافية، وسيدخل حيز التنفيذ في ساعات المساء.

وقال بن غفير في بيان إن إعلان الطوارئ يهدف إلى منع حدوث مواجهات في البلدات الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أن قواته البحرية قتلت عشرات المسلحين الفلسطينيين، الذين حاولوا التسلل إلى إسرائيل عن طريق البحر.

وقال بيان للجيش إنه "في الساعات الأولى من فجر السبت، نفذت مقاتلات القوات البحرية مطاردة وقضت على عشرات الإرهابيين الذين حاولوا الوصول إلى الأراضي الإسرائيلية".