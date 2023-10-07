العالم اليوم - إسرائيل تستعيد مقر قيادة فرقة غزة.. وتقطع الكهرباء

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 أكتوبر 2023 08:24 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، استعادة السيطرة على مقر قيادة فرقة غزة، فيما أمرت شركة الكهرباء بوقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه بعد 13 ساعة من بدء القتال استعاد الجيش الإسرائيلي السيطرة على مستوطنة كيبوتس رائيم.

وفي كفر غزة ونحال عوز لا تزال المعارك مستمرة بين المسلحين والسكان المحاصرين هناك.

من جانبه، أمر وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس شركة الكهرباء بوقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة، مقتل 198 فلسطينيا وإصابة 1610 آخرين بجراح مختلفة، وذلك جراء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة بالمدفعية والغارات المكثفة.

فيما أكدت الفصائل الفلسطينية فى غزة، السبت، تمكنها من أسر عدد من قادة عسكريين في الجيش الإسرائيلي خلال العملية العسكرية التي تم إطلاقها ضد مستوطنات إسرائيلية شمال القطاع.

فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، احتجاز الفصائل الفلسطينية لـ50 رهينة إسرائيلي في مستوطنة بارى، مشيرة إلى أن مفاوضات تجرى بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية لإطلاق سراحهم.

بدورها، اتهمت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، إسرائيل بشن مئات الغارات خلال الساعات الماضية على أهداف مختلفة في محافظات قطاع غزة كافة، من بينها منازل سكنية ومبانٍ تستخدم لأغراض مدنية وخدماتية، وقد أدى ذلك لأضرار جسيمة في البنية التحتية.

ماذا حدث في صباح السبت؟