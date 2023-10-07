نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفالا بانتصارات أكتوبر.. الجالية تقف أمام السفارة المصرية في لندن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم أبناء الجالية المصرية في لندن وقفة اليوم السبت 7 أكتوبر للاحتفال بنصر أكتوبر المجيد، وسط جمع وحشد كبير من نساء ورجال وشباب الجالية، رددوا فيها الأغانى الوطنية التي تحمل في طياتها حب الوطن والانتماء وتمجد بطولات جنود مصر البواسل.



واستمرت الوقفة ما يقرب من 5 ساعات لم يكل فيها الحضور من الهتاف بتحيا مصر وخلال الوقفة استمر تدفق المواطنين لإمضاء استمارة تأييد الترشيح.

وفي هذا السياق، قالت ماجدة صقر، نحن نبعث اليوم بأقوى رسالة تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي لاكمال عملية البناء والتنمية وحماية أمن الوطن وحدوده.

وقال جلال دردير، إن وجود أبناء الجالية المصرية اليوم يعبر عن حبهم للوطن الأم وحرصهم على تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي وسوف نستمر في حملة تأييدنا حتى نتحقق من استمرار الرئيس عبدالفتاح السيسي في زيادة البلاد للأمن والاستقرار.

ومن جانبه، أوضح عبدالله هلال، أن مشاركة مختلف الجمعيات في هذه الوقفة إنما يمثل وحدة أبناء الوطن في حبهم للوطن الأم، مؤكدا على استمرار حملات التأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي حتى النجاح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.