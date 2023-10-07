العالم اليوم - مقتل قائد شرطة رهط خلال هجوم على محيط غزة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 أكتوبر 2023 09:23 مساءً - أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل قائد شرطة رهط في النقب خلال الهجوم على مستوطنات غلاف غزّة.

وأعلنت حركة حماس، السبت، أسرها لعشرات الجنود والضباط الإسرائيليين وذلك خلال العملية العسكرية التي ينفذها عناصر من الحركة في مستوطنات غلاف غزة.

وقال الناطق باسم الجناح العسكري لحركة حماس: "نبشّر أسرانا وأبناء شعبنا أن في قبضتنا عشرات الأسرى من الضباط والجنود وقد تم تأمينهم في أماكن آمنة وفي أنفاق المقاومة".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت مقتل ما لا يقل عن 100 إسرائيلي وإصابة أكثر من 908 آخرين، من جراء الهجوم الصاروخي وعمليات التسلل التي نفذها مسلحو حماس.

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، احتجاز الفصائل الفلسطينية لـ50 رهينة إسرائيلي في مستوطنة بارى، مشيرة إلى أن مفاوضات تجرى بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية لإطلاق سراحهم.