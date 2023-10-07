عاجل - إسرائيل تحترق الآن.. إطلاق 150 صاروخا جديدا (شاهد بث مباشر)

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أحمد جودة - القاهرة - إسرائيل تحترق الآن.. إطلاق 150 صاروخا جديدا (شاهد بث مباشر)

إسرائيل تحترق الآن.. إطلاق 150 صاروخا جديدا (شاهد بث مباشر).. وجهت حركة حماس، ضربة صاروخية كبيرة تقدر بنحو 150 صاروخا صوب تل أبيب، وذلك مساء اليوم السبت، وفقًا لما أعلنته فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

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وأعلنت حركة حماس، السبت، أسرها لعشرات الجنود والضباط الإسرائيليين وذلك خلال العملية العسكرية التي ينفذها عناصر من الحركة في مستوطنات غلاف غزة.

وقال الناطق باسم الجناح العسكري لحركة حماس: "نبشّر أسرانا وأبناء شعبنا أن في قبضتنا عشرات الأسرى من الضباط والجنود وقد تم تأمينهم في أماكن آمنة وفي أنفاق المقاومة".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت مقتل ما لا يقل عن 100 إسرائيلي وإصابة أكثر من 908 آخرين، من جراء الهجوم الصاروخي وعمليات التسلل التي نفذها مسلحو حماس.

جيش الاحتلال يستعيد السيطرة على مقر قيادة فرقة غزة

وأعلن جيش الاحتلال، استعادة السيطرة على مقر قيادة فرقة غزة، حسب ما جاء في نبأ عاجل عبر فضائية سكاي نيوز عربية، منذ قليل.

كان قد وجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسالة تحذيرية عاجلة لأي جهة أخرى معادية لـ دولة الاحتلال "إسرائيل"، من مغبة السعي لاستغلال الوضع الحالي، حسب ما جاء في تصريحات عاجلة أذاعتها فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها.

كما أعلنت قناة "كان" الإسرائيلية، إصابة 4 طائرات مروحية إسرائيلية بإطلاق مضادات أرضية من قطاع غزة، حسب ما أفادت به فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.