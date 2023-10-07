عاجل - غزة تدمر إسرائيل.. إطلاق صواريخ جديدة نحو مستوطنات "غوش دان" في الجنوب (بث مباشر)

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أحمد جودة - القاهرة - غزة تدمر إسرائيل.. إطلاق صواريخ جديدة نحو مستوطنات "غوش دان" في الجنوب (بث مباشر)

غزة تدمر إسرائيل.. إطلاق صواريخ جديدة نحو مستوطنات "غوش دان" في الجنوب (بث مباشر).. أعلنت عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية، إطلاق وابل صاروخي جديد نحو مستوطنات "غوش دان" في الجنوب، بحسب ما أفادت فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

واعتدت الشرطة الإسرائيلية، السبت، بالضرب بطريقة عنصرية ومهينة على طاقم سكاي نيوز عربية في عسقلان وقامت بتحطيم معداتهم.

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"شرطة الاحتلال" تعتدي على طاقم سكاي نيوز عربية

وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية فراس لطفي بأنه عند انتهائه من عمل المداخلات على الهواء، توقف مع المصور في محطة للوقود لشراء الماء، وعندئذ دخل شرطي إسرائيلي وطلب بطاقات الهوية.

وأضاف لطفي: "عند تحقق الشرطي من الهوية الصحفية. لم يكترث لذلك وقام بتوجيه الإهانات والشتائم لي وللمصور لأننا عرب كما قاموا بضربي وإهانتي بشدة".

وذكر أنه "بعد ذلك قام أكثر من 20 جنديا من عناصر الشرطة الإسرائيلية من فرقة حرس الحدود بإجباري على خلع الواقي وخلع ملابسي وتركيعي على الأرض كما قاموا بضربي بالأحذية على وجهي".

وأوضح مراسل سكاي نيوز عربية أنهم قاموا بتصويب البنادق على رأسه وصادروا هواتفه، كما اقتادوا المصور إلى جهة أخرى.

بث مباشر الآن.. ماذا يحدث في إسرائيل؟

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تدمير إسرائيل

حجزتهم بـ"أنفاق المقاومة".. حماس تعلن أسر ضباط إسرائيليين

وأعلنت حركة حماس، السبت، أسرها لعشرات الجنود والضباط الإسرائيليين وذلك خلال العملية العسكرية التي ينفذها عناصر من الحركة في مستوطنات غلاف غزة.

وقال الناطق باسم الجناح العسكري لحركة حماس: "نبشّر أسرانا وأبناء شعبنا أن في قبضتنا عشرات الأسرى من الضباط والجنود وقد تم تأمينهم في أماكن آمنة وفي أنفاق المقاومة".