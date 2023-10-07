عاجل - إسرائيل تنهار | "نتنياهو" يعلن الحرب.. سنثأر لهذا اليوم الأسود (بث مباشر ماذا يحدث الآن؟)

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أحمد جودة - القاهرة - إسرائيل تنهار | "نتنياهو" يعلن الحرب.. سنثأر لهذا اليوم الأسود (بث مباشر ماذا يحدث الآن)

إسرائيل تنهار | "نتنياهو" يعلن الحرب.. سنثأر لهذا اليوم الأسود (بث مباشر ماذا يحدث الآن؟).. حذر رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، حركة حماس من المساس بالرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها.

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بث مباشر ماذا يحدث الآن؟

وأكد نتنياهو في حديث له، سنضرب حماس حتى النهاية وسنثأر لهذا اليوم الأسود، في غزة مدينة الشر التي يختبأ فيها قادة حماس، أقول لمواطنيها أخرجوا الآن سنضرب بطل قوة، ونصلي جميعا من أجل شفاء المصابين والرهائن، وأقول لحماس أنتم مسؤولون عن صحة وسلامة الرهائن، تحدثت مع بايدن وأشكره على تصريحاته القوية والواضحة، ونحن نواجه هذه المعركة معا هذه الحرب ستستغرق وقتا وأيام صعبة تنتظرنا لكننا سننتصر.

ماذا حدث صباح اليوم في إسرائيل؟

وأطلقت حركة حماس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه دولة الاحتلال، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في أنحاء البلاد.

وأعلن جيش الاحتلال، أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة، وأمرت السكان على طول المنطقة الحدودية بالبقاء في منازلهم.

ووافق وزير دفاع جيش الاحتلال، يوآف غالانت، على استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط وفقا لاحتياجات الجيش الإسرائيلي، كما أعلن حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلومترا من قطاع غزة، مما يسمح لقيادة الجبهة الداخلية بتقييد التجمعات.

وأعلنت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في جنوب إسرائيل أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 300 شخص.

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وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، إطلاق حماس نحو 2200 قذيفة وصاروخ نحو إسرائيل بالإضافة إلى عمليات تسلل إلى بعض المناطق والبلدات.

وأعلن جيش الاحتلال إطلاق عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة.

بيان عاجل من حماس.. ماذا يحدث الآن؟

وأكدت حماس، في بيان لها، مساء اليوم، أن جناحها العسكري اجتاز خطوط الدفاع الإسرائيلية، خلال الهجوم المفاجئ الذي شنته الحركة على دولة الاحتلال، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وقالت حماس، إنها نفذت هجوما منسقا متزامنا على أكثر من 50 موقعا في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال، مما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة.

وأضافت الحركة أنها لا تزال تخوض معارك في 25 موقعا حتى مساء اليوم، مشيرة إلى أن القتال حاليا يدور في قاعدة "رعيم" الإسرائيلية، مقر قيادة فرقة غزة.