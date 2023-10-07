العالم اليوم - إسرائيل تكشف حالة المعارك مع "مئات" المتسللين الفلسطينيين

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 أكتوبر 2023 11:27 مساءً - أكد الجيش الإسرائيلي، السبت، أن قواته ما زالت تقاتل في أكثر من 20 موقعا، "مئات" المسلحين الفلسطينيين الذي تسللوا من قطاع غزة في هجوم مباغت شنته حركة حماس وخلّف مئات القتلى والجرحى.
وقال المتحدث باسم الجيش ريتشارد هيخت للصحفيين إن "المئات غزوا" البلاد وأن "المئات" ما زالوا داخل إسرائيل ويقاتلون جنودها.
وأضاف "لا يزال هناك 22 موقعا نتعامل فيها مع الإرهابيين الذين وصلوا إلى إسرائيل بحرا وبرا وجوا"، مشيرا إلى أن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ أكثر من 10 أعوام، شنّت "هجوما بريا قويا".
وتحدث عن وجود "حالات احتجاز رهائن خطرة في بئيري وأوفكيم"، في إشارة إلى مستوطنتين تقعان في صحراء النقب، وتبعد الثانية منهما أكثر من 20 كلم عن الحدود مع القطاع المحاصر.
وأشار هيخت إلى أن أكثر من 3 آلاف صاروخ تمّ إطلاقها، السبت، من غزة في اتجاه الأراضي الإسرائيلية، متوعدا بـ"ردّ هائل على هذا الهجوم غير الإنساني، وهو غير مسبوق".
ماذا حدث في صباح السبت؟
- أطلقت حركة حماس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في أنحاء البلاد.
- أعلن الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة، وأمرت السكان على طول المنطقة الحدودية بالبقاء في منازلهم.
- وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط وفقا لاحتياجات الجيش الإسرائيلي.
- أعلن الوزير حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلومترا من قطاع غزة، مما يسمح لقيادة الجبهة الداخلية بتقييد التجمعات.
- أعلنت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في جنوب إسرائيل أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 300 شخص.
- المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: أطلقت حماس نحو 2200 قذيفة وصاروخ نحو إسرائيل بالإضافة إلى عمليات تسلل إلى بعض المناطق والبلدات.
- أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة.
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