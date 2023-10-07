العالم اليوم - نتنياهو: سنثأر لهذا اليوم الأسود والمعركة طويلة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 أكتوبر 2023 11:27 مساءً - حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، حركة حماس من المساس بالرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها.
وأضاف نتنياهو في حديث له ليل السبت:
- سنضرب حماس حتى النهاية وسنثأر لهذا اليوم الأسود.
- في غزة مدينة الشر التي يختبأ فيها قادة حماس، أقول لمواطنيها أخرجوا الآن سنضرب بطل قوة.
- نصلي جميعا من أجل شفاء المصابين والرهائن.
- أقول لحماس أنتم مسؤولون عن صحة وسلامة الرهائن.
- تحدثت مع بايدن وأشكره على تصريحاته القوية والواضحة.
- نحن نواجه هذه المعركة معا هذه الحرب ستستغرق وقتا وأيام صعبة تنتظرنا لكننا سننتصر.
ماذا حدث في صباح السبت؟
- أطلقت حركة حماس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في أنحاء البلاد.
- أعلن الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة، وأمرت السكان على طول المنطقة الحدودية بالبقاء في منازلهم.
- وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط وفقا لاحتياجات الجيش الإسرائيلي.
- أعلن الوزير حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلومترا من قطاع غزة، مما يسمح لقيادة الجبهة الداخلية بتقييد التجمعات.
- أعلنت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في جنوب إسرائيل أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 300 شخص.
- المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: أطلقت حماس نحو 2200 قذيفة وصاروخ نحو إسرائيل بالإضافة إلى عمليات تسلل إلى بعض المناطق والبلدات.
- أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة.
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