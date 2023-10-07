العالم اليوم - تركيا تبدي استعدادها للمساعدة في خفض التصعيد بفلسطين

انتم الان تتابعون خبر تركيا تبدي استعدادها للمساعدة في خفض التصعيد بفلسطين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 أكتوبر 2023 11:27 مساءً - قال مصدر بوزارة الخارجية التركية إن الوزير هاكان فيدان أجرى اتصالات، يوم السبت مع نظرائه في المنطقة لبحث القتال بين إسرائيل والفلسطينيين، وقالت أنقرة إنها مستعدة للمساعدة في تهدئة الوضع.

وأفاد المصدر بأن فيدان ناقش الصراع مع نظرائه السعودي والقطري والإيراني والفلسطيني والمصري، لكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى.

وأضاف المصدر في وقت لاحق أن الوزير ناقش الوضع أيضا مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مكالمة هاتفية.

وكررت الوزارة في وقت سابق دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لضبط النفس، ونددت بشدة بوقوع خسائر في صفوف المدنيين في الصراع.

وقالت الوزارة: "نؤكد أن أعمال العنف والتصعيد المرتبطة بتلك الأحداث لا تعود بفائدة على أحد".

كما حثت مواطنيها في المنطقة على البقاء في أماكن مغلقة آمنة.

وأضافت أن "تركيا مستعدة دائما لتقديم أي مساعدة ممكنة لضمان عدم تصعيد الوضع بشكل أكبر والسيطرة عليه قبل أن يمتد إلى منطقة أوسع. وفي هذا الصدد نواصل اتصالاتنا المكثفة مع الأطراف المعنية".

وأعلنت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية، السبت، أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في جنوب إسرائيل أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 300 شخص.

وأكدت أن 1100 شخص آخرين أصيبوا في الهجوم الذي وقع السبت والذي فاجأ إسرائيل.

وأطلق مسلحو حماس آلاف الصواريخ وأرسلوا عشرات المقاتلين إلى البلدات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة في هجوم مفاجئ غير مسبوق في الصباح الباكر خلال عطلة يهودية كبرى السبت.