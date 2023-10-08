العالم اليوم - إسرائيل تعلن مقتل قائد لواء في الجيش

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 12:27 صباحاً - أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، يوم الأحد، بمقتل قائد لواء ناحل في الجيش الإسرائيلي.

ويعد لواء ناحل كتيبة مشاة في الجيش الإسرائيلي، تشكلت في عام 1982، بعد اجتياح إسرائيل للبنان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن قائد لواء ناحل الذي لقي مصرعه هو المقدم يوناتان شتاينبرغ.

وأكد الجيش الإسرائيلي، السبت، أن قواته ما زالت تقاتل في أكثر من 20 موقعا، "مئات" المسلحين الفلسطينيين الذي تسللوا من قطاع غزة في هجوم مباغت شنته حركة حماس وخلّف مئات القتلى والجرحى.

وأعلنت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية، السبت، أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في جنوب إسرائيل أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 300 شخص.

وأضافت أن 1100 شخص آخرين أصيبوا في الهجوم الذي وقع السبت والذي فاجأ إسرائيل.

ضحايا قطاع غزة

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة في غزة ليل السبت ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في القطاع إلى 232 قتيلا وإصابة نحو 1700 بجروح، جراء التصعيد الذي أعقب عملية عسكرية شنّتها حركة حماس ضد إسرائيل وردّ الأخيرة بغارات جوية.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي بأن "إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة جراء العدوان الإسرائيلي بلغ 232 قتيلا و1697 جريحا بإصابات مختلفة".