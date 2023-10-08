نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشرطة الألمانية تحقق في احتفالات برلين بمناسبة "طوفان الأقصى" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحقق شرطة العاصمة الألمانية في تقارير عن قيام أشخاص بتنظيم احتفالات وتوزيع حلوى في برلين على خلفية الهجمات على إسرائيل.

وقالت الشرطة: "يتم حاليا تداول صور لأشخاص يحتفلون بالهجمات على إسرائيل من خلال توزيع الحلوى في شارع سونينالي. زملاؤنا متواجدون في مكان الحادث ويتخذون الإجراءات اللازمة. وتم التعرف على بعض الأفراد وتوجيه الاتهام إليهم. ونحن على اتصال وثيق بالنيابة العامة".

وأشارت صحيفة Welt الألمانية، إلى أن الحديث يدور حول ممثلين عن منظمة "صامدون" المؤيدة للفلسطينيين، الذين وزعوا الحلوى في أحد شوارع برلين يوم السبت احتفالا بهجوم حماس على إسرائيل.

وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، عن انطلاق عملية طوفان الأقصي ضد إسرائيل.

ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء السبت ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في القطاع إلى 232 قتيلا وإصابة نحو 1700 آخرين، جراء التصعيد الإسرائيلي على القطاع.