العالم اليوم - اشتباكات في سديروت.. وفيديو لوصول تعزيزات عسكرية إسرائيلية

انتم الان تتابعون خبر اشتباكات في سديروت.. وفيديو لوصول تعزيزات عسكرية إسرائيلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 01:24 صباحاً - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر الأحد، بأن إسرائيل تدفع بتعزيزات عسكرية بينها دبابات إلى سديروت.

وتداولت وسائل إعلام فلسطينية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات قالوا إنها للتعزيزات الإسرائيلية التي تصل إلى سديروت.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين لا تزال دائرة في سديروت.

وأفاد مراسل "دوت الخليج" بوقوع إطلاق نار في مركز تجاري بسديروت لم تعرف أسبابه.

وكانت مدينة سديروت الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، محورا مهما لمعركة بين مسلحين فلسطينيين تسللوا إليها وقوات إسرائيلية، السبت، في إطار الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس.

ويبدو أن المدينة كانت من أوائل أهداف الحركة، فمنذ الصباح شهدت معارك سيطر فيها مسلحون من حماس على مركز شرطة وسيارات تابعة له.