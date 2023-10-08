العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي: الوضع لا يزال خارج السيطرة الكاملة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 02:21 صباحاً - قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن الوضع في إسرائيل لا يزال خارج نطاق السيطرة الكاملة بعد هجوم حماس المباغت.

وأكد جوناثان كونريكوس، أحد المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي أن "القتال لا يزال مستمرا في جنوب إسرائيل، وما زال هناك أعضاء من حماس داخل إسرائيل".

وأضاف: "عدد المدنيين والعسكريين المحتجزين لدى حماس في غزة سيشكل مستقبل هذه الحرب".

وأشار المتحدث إن أن "أكثر من 3 آلاف صاروخ هجمت على إسرائيل السبت. بفعل القبة الحديدية تصدينا للكثير من الهجمات الصاروخية".

وتابع كونريكوس قائلا إن: "أكثر من 200 إرهابي قضى عليهم الجيش الإسرائيلي".

وشدد على أن "أولويتنا الآن هي إعادة الوضع لطبيعته جنوب إسرائيل، ثم حصر أعداد الإسرائيليين من المدنيين والجنود،

ثم إغلاق الحدود ومنع الهجمات المستقبلية".

وأوضح أن الهجوم الإسرائيلي على مواقع حماس العسكرية في غزة هو الرد على ما قامت به الحركة، مضيفا أن هذه الحرب ستكون "طويلة وصعبة".

واختتم حديثه قائلا: "سيكون يوما صعبا لأن أسماء الضحايا ستعرف بشكل أكبر. ستدفع حماس ثمنا لم تدفعه من قبل، على أمل أن ندمرها في النهاية".