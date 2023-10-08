نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| جيش الاحتلال الإسرائيلي: الوضع في البلاد خارج نطاق السيطرة الكاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في فلسطين، إن الجيش لا يزال يخوض قتالا مع حركة حماس في بعض المناطق بجنوب إسرائيل “الأراضي المحتلة” حتى الساعة 1:30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وبحسب ما نقلت وكالة رويترز، أضاف متحدث جيش الاحتلال، إفادة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الوضع في إسرائيل لا يزال خارج نطاق السيطرة الكاملة.

وأشار إلى أن العدد الكبير من المدنيين والعسكريين الذين أخذتهم حماس كرهائن في الهجوم المباغت صباح السبت، على المسطوطنات قريبة من غزة سيشكل مع ما ستفعله إسرائيل ضد حماس مستقبل هذه الحرب.