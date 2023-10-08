العالم اليوم - قذائف من جنوب لبنان تستهدف موقعا عسكريا إسرائيليا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 08:32 صباحاً - أفاد مراسل "دوت الخليج" بإطلاق 4 قذائف هاون على الأقل من جنوب لبنان، باتجاه مركز عسكري إسرائيلي قرب مزارع شبعا المحتلة، صباح الأحد.

وقالت 3 مصادر أمنية إن القذائف التي أطلقت من لبنان أصابت موقعا عسكريا إسرائيليا.

وفي أعقاب إطلاق القذائف، أعلن حزب الله اللبناني تبني الهجوم.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ قصفا مدفعيا استهدف به مصادر إطلاق النار جنوبي لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه "ردا على الاعتداء الصاروخي من لبنان قامت طائرة مسيرة للجيش بقصف بنية تحتية تابعة لحزب الله"، وذلك في منطقة جبل روس.

وتأتي هذه التطورات في خضم الهجوم المفاجئ الذي بدأته حركة حماس على إسرائيل صباح السبت، وأدى إلى مقتل وإصابة مئات الإسرائيليين.

وتشن إسرائيل قصفا جويا على غزة، أدى إلى مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.