العالم اليوم - تقارير إسرائيلية تتحدث عن تحرير "عشرات الرهائن"

انتم الان تتابعون خبر تقارير إسرائيلية تتحدث عن تحرير "عشرات الرهائن" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 09:27 صباحاً - ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن القوات الإسرائيلية حررت عشرات الرهائن، الذين كانوا في قبضة مسلحين فلسطينيين.

واحتجز مسلحون فلسطينيون عددا من الرهائن الإسرائيليين، ضمن الهجوم الذي نفذته حركة حماس صباح السبت، وشمل إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين إلى داخل أراضي إسرائيل.

وقالت "تايمز أوف إسرائيل" إنه تم إنقاذ عشرات الرهائن في "كيبوتس بئيري" و"أوفكيم" من قبل قوات الأمن، بعدما ظلوا محتجزين لعدة ساعات.

و"كيبوتس بئيري" و"أوفكيم" مستوطنتان تقعان في صحراء النقب، على مقربة مع قطاع غزة.

وبحسب قناة "كان" المحلية، فقد تم تحرير ما لا يقل عن 48 شخصا في "كيبوتس بئيري".

وفي نفس السياق، تشير مصادر محلية إلى أن عددا من الرهائن جرى نقلهم إلى القطاع، على يد حماس.

وكان المتحدث باسم الجناح المسلح لحركة حماس قال في تسجيل بث بعد وقت قصير من منتصف ليل السبت، إن العدد الإجمالي للإسرائيليين الذين أسرتهم الحركة "أكثر مما أعلن بنيامين نتنياهو (رئيس وزراء إسرائيل) بأضعاف مضاعفة".

وأضاف المتحدث أن الأسرى موجودون بكل المحاور في قطاع غزة، و"سيجري عليهم ما يجري على أهالي قطاع غزة".

ماذا حدث صباح السبت؟

أطلقت حركة حماس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في أنحاء البلاد.

أعلن الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة، وأمرت السكان على طول المنطقة الحدودية بالبقاء في منازلهم.

وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط وفقا لاحتياجات الجيش الإسرائيلي.

أعلن الوزير حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلومترا من قطاع غزة، مما يسمح لقيادة الجبهة الداخلية بتقييد التجمعات.

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الهجوم أسفر عن إصابة مئات الأشخاص، منهم 40 على الأقل في حالة خطيرة.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: أطلقت حماس نحو 2200 قذيفة وصاروخ نحو إسرائيل بالإضافة إلى عمليات تسلل إلى بعض المناطق والبلدات.

أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة.

ما أحدث التطورات الأحد؟