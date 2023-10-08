نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصين تبدي "قلقها العميق" إزاء تصعيد العنف في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبّرت الصين الأحد عن "قلقها العميق" جراء تصعيد العنف الذي خلّف مئات القتلى بين الاحتلال الإسرائيل والفلسطينيين، وحضت جميع الأطراف على ممارسة "ضبط النفس".

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان "تشعر الصين بقلق عميق إزاء التصعيد الحالي للتوترات والعنف بين فلسطين وإسرائيل وتدعو جميع الأطراف المعنيين إلى التزام الهدوء وممارسة ضبط النفس ووقف إطلاق النار فورا وحماية المدنيين ومنع تدهور الوضع أكثر".

وقالت بكين الأحد إن "الاشتباكات المتكررة بين فلسطين وإسرائيل تظهر بالكامل أن الركود الطويل الأمد في عملية السلام غير قابل للاستمرار".

وأضافت أن "الطريق الأساسي للخروج من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

ودعت الصين المجتمع الدولي إلى زيادة مشاركته على طريق حل القضية الفلسطينية "وتشجيع الاستئناف المبكر لمحادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل، والسعي إلى إيجاد طريقة لتحقيق سلام دائم".

وشددت على أن "الصين ستواصل بذل جهود حثيثة مع المجتمع الدولي لتحقيق هذه الغاية".