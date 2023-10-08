العالم اليوم - 130 مليون دولار أرباح المراعي في 3 أشهر.. نمو بـ 5%

انتم الان تتابعون خبر 130 مليون دولار أرباح المراعي في 3 أشهر.. نمو بـ 5% من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 10:28 صباحاً - كشفت شركة "المراعي"، المدرجة في سوق الأسهم السعودية، عن ارتفاع صافي أرباح الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 5 بالمئة لتصل إلى 486.3 مليون ريال (حوالي 129.6 مليون دولار)، بالمقارنة مع نحو 463 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وقالت الشركة في بيان على موقع "تداول" السعودية إن إجمالي مبيعاتها الفصلية (خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتبمر 2023) قد ارتفعت بشكل طفيف بنحو 0.6 بالمئة إلى 4.8 مليار ريال (ما يعادل نحو 1.3 ميار دولار) على أساس سنوي.

وبحسب البيان، فإن الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى: ارتفاع الإيرادات في الأسواق الأساسية، حيث أثمر الأداء القوي للمراعي في أسواقها الأساسية بدول الخليج إلى تسجيل نموٍ سنوي بنسبة 4 بالمئة، وهو ما يعزى في المقام الأول إلى زيادة السعة الإنتاجية في قطاع الدواجن، متبوعاً بنمو قطاعي الألبان والمخابز. كما ساهم نجاح موسم العودة إلى المدارس جزئياً في هذه النتائج الإيجابية.

ورغم ذلك، أدى خفض قيمة الجنيه المصري والتراجع الملحوظ في الطلب على مبيعات البرسيم الخارجية (الموجهة بشكل رئيسي إلى أسواق دول شرق آسيا) إلى انخفاض الإيرادات الربعية للمجموعة بنسبة 3 بالمئة، التي لم يكن لها أثر ملموس على الربحية، بحسب بيان الشركة.

في غضون ذلك، ارتفعت أرباح شركة المراعي السعودية خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2023 بنسبته 19.5 بالمئة إلى 1.7 مليار ريال.