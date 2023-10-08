العالم اليوم - ارتفاع أعداد الضحايا الإسرائيليين والفلسطينيين

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 11:29 صباحاً - ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين والإسرائيليين، من جراء الاشتباكات المتواصلة والهجمات المتبادلة بين الطرفين منذ السبت.

فلسطين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة القتلى في غزة ارتفعت إلى 313 شخصا، الأحد، من بينهم 20 طفلا.

أشارت الوزارة إلى إصابة 1990 آخرين بجروح متفاوتة. إسرائيل أفاد مراسلنا بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين منذ صباح السبت إلى 350 قتيلا، فضلا عن أكثر من ألف مصاب. ماذا حدث صباح السبت؟ أطلقت حركة حماس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في أنحاء البلاد.

أعلن الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة، وأمرت السكان على طول المنطقة الحدودية بالبقاء في منازلهم.

وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط وفقا لاحتياجات الجيش الإسرائيلي.

أعلن الوزير حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلومترا من قطاع غزة، مما يسمح لقيادة الجبهة الداخلية بتقييد التجمعات.

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الهجوم أسفر عن إصابة مئات الأشخاص، منهم 40 على الأقل في حالة خطيرة.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: أطلقت حماس نحو 2200 قذيفة وصاروخ نحو إسرائيل بالإضافة إلى عمليات تسلل إلى بعض المناطق والبلدات.

أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة. ما أحدث التطورات الأحد؟ ما تزال المواجهات بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية مستمرة.

استهدفت غارات إسرائيلية منازل عدد من قيادات حماس في قطاع غزة.

تحدثت تقارير محلية عن أن محاولات التسلل من جانب المسلحين الفلسطينيين ما تزال متواصلة.

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن "كافة الأماكن التي تنتشر فيها حماس وتختبئ وتعمل فيها سنحولها إلى ركام".

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق قذائف مورتر من لبنان على شمال إسرائيل.

مراسلتنا: حزب الله يتبنى استهداف 3 مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا.

أعلنت حماس إطلاق 100 صاروخ باتجاه سديروت.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر ارتفاع أعداد الضحايا الإسرائيليين والفلسطينيين .. في رعاية الله وحفظة