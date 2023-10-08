العالم اليوم - السعودية تطلق تجارب القطار الهيدروجيني الأسبوع المقبل

انتم الان تتابعون خبر السعودية تطلق تجارب القطار الهيدروجيني الأسبوع المقبل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 01:24 مساءً - قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الأحد إن التشغيل التجريبي لأول قطار يعمل بالهيدروجين في منطقة الشرق الأوسط سيبدأ الأسبوع المقبل.

وقال الوزير في كلمته خلال أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياالمنعقد في الرياض‭‭ ‬‬"ستتم تجربته الأسبوع المقبل، ونأمل أن يكون لدينا في الأشهر القليلة المقبلة.. أول قطار يعمل بالهدروجين في الشرق الأوسط".

وأضاف أن السعودية ستطلق "آلية سوق محلية ذات مصداقية وشفافية وقابلة للتكيف" غدا الاثنين، دون الخوض في تفاصيل.

وبحسب وكالة أنباء السعودية، فقد أعلنت الخطوط الحديدية السعودية "سار" عن إطلاق تجارب القطار الهيدروجيني في المملكة، عقب توقيعها اتفاقية مع شركة ألستوم الفرنسية، بهدف إجراء التجارب التشغيلية والدراسات اللازمة للعمل على تجهيز هذا النوع من القطارات ليتلاءم مع بيئة المملكة وأجواءها، وذلك تمهيداً لدخولها الخدمة مستقبلاً.

وأكدت "سار" إطلاق التجارب في شهر أكتوبر الحالي، مشيرة إلى أن تشغيل هذه القطارات، يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يبرز التزام المملكة ومبادرتها نحو تبني تقنيات النقل المستدامة.

من جانبه، قال وزير النقل السعودي، ورئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية " سار" م. صالح الجاسر أن هذه الخطوة تأتي ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وخطط التحول إلى منظومة نقل أكثر استدامة تعتمد أحدث التقنيات الذكية، مؤكداً أن "سار" ملتزمة بدورها في تحقيق مبادرة السعودية الخضراء المنبثقة من رؤية 2030، والتي تتضمن زيادة اعتماد المملكة على الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.

وفي سياق متصل، أكّد الرئيس التنفيذي لشركة "سار" د. بشار المالك أن القطار الهيدروجيني يعد من أهم الابتكارات الحديثة في مجال النقل المستدام، وذلك عبر توليد الطاقة اللازمة لتشغيل وحركة القطارات دون أي انبعاثات كربونية، حيث يتمتع بمجموعة من الفوائد التي تجعله خياراً جذّاباً للطاقة المستدامة إضافة إلى ما يتميز به من خصائص لها أثراً إيجابياً على البيئة والاقتصاد ومستقبل الأجيال القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن التجارب المعتمدة لهذا النوع من القطارات بدأت في عام 2018 بألمانيا واستمرت حتى عام 2020، ليبدأ التشغيل التجاري بشكل محدود لنقل الركاب في عام 2022.