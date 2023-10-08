العالم اليوم - الشرطة الإسرائيلية تنهي حادث "المركبة المشبوهة" في عسقلان

انتم الان تتابعون خبر الشرطة الإسرائيلية تنهي حادث "المركبة المشبوهة" في عسقلان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 01:24 مساءً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، أن الشرطة حيّدت 3 مسلحين فلسطينيين كانوا يستقلون سيارة مشبوهة، ويطلقون النار في كافة الاتجاهات في عسقلان.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت في وقت سابق، إن مسلحين اختطفوا مركبة في منطقة مبيكيم واتجهوا شمالا باتجاه أشدود، ويطلقون النار بشكل عشوائي، مضيفة أن الشرطة تلاحق المركبة المشبوهة.

كما ذكرت الشرطة الإسرائيلية: "بسبب النشاط الأمني، تتم مطاردة مركبة مشبوهة تحركت من قطاع غزة شمالا".

وأضافت: "يرجى من جمهور السائقين أخذ الحيطة والحذر والاستماع للتعليمات".

ويأتي هذا الحادث في الوقت الذي تستمر فيه الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والمسلحين الفلسطينيين، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، صباح السبت من طرف حركة حماس، التي شملت إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين إلى الداخل الإسرائيلي.

ماذا حدث في صباح السبت؟

أطلقت حركة حماس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في أنحاء البلاد.

أعلن الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة، وأمرت السكان على طول المنطقة الحدودية بالبقاء في منازلهم.

وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط وفقا لاحتياجات الجيش الإسرائيلي.

أعلن الوزير حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلومترا من قطاع غزة، مما يسمح لقيادة الجبهة الداخلية بتقييد التجمعات.

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الهجوم أسفر عن إصابة مئات الأشخاص، منهم 40 على الأقل في حالة خطيرة.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: أطلقت حماس نحو 2200 قذيفة وصاروخ نحو إسرائيل بالإضافة إلى عمليات تسلل إلى بعض المناطق والبلدات.

أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة.

ما أحدث التطورات اليوم الأحد؟