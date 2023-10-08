العالم اليوم - شركات الطيران والشحن تواصل إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 03:24 مساءً - كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الأحد، أن العديد من شركات الطيران والشحن ألغت رحلاتها إلى إسرائيل، في الوقت الذي يستمر فيه التصعيد بين القوات الإسرائيلية والمسلحين الفلسطينيين.

وذكرت "هآرتس" أن شركات طيران أجنبية عدة ترفض الهبوط في مطار بن غوريون في إسرائيل، مضيفة أن "عدة شركات طيران أجنبية ألغت رحلاتها، مما أدى إلى زيادة الضغوط على شركات السفر الإسرائيلية".

وآخر هذه الشركات شركة "آير فرانس"، حيث قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن لتلفزيون "بي.إف.إم"، الأحد: "أوقفت آير فرانس رحلاتها في الوقت الحالي".

هذا وأشارت "هآرتس" إلى أن "المطارات تواجه ضغوطات تشغيلية ونقصا في الأفراد بسبب تجنيد طيارين في الاحتياط، ورغبة طواقم أجنبية بمغادرة إسرائيل على الفور".

وأضافت أن شركات الشحن ألغت هي الأخرى الرحلات البحرية إلى الموانئ الإسرائيلية.

وكانت إدارة الطيران الاتحادية في أميركا حثت، في وقت مبكر الأحد، شركات الطيران والطيارين على توخي الحذر عند التحليق في المجال الجوي الإسرائيلي.

ويأتي ذلك تماشيا مع تحذير أصدرته الحكومة الإسرائيلية وينطبق على جميع الارتفاعات بسبب الاشتباكات المتواصلة، منذ صباح السبت.

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