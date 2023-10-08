العالم اليوم - رسميا.. إسرائيل تعلن حالة الحرب

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 03:24 مساءً - أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي، الأحد، رسميا حالة الحرب في البلاد جراء هجمات حركة حماس التي أودت بحياة نحو 600 إسرائيلي وأكثر من ألفي مصاب.
وذكر مكتب نتنياهو: "وافق مجلس الوزراء السياسي الأمني الليلة الماضية على حالة الحرب، وبالتالي القيام بعمليات عسكرية كبيرة وذلك وفقا للمادة 40 من قانون الحكومة الأساسي".
وأضاف: "بدأت الحرب المفروضة على دولة إسرائيل من خلال الهجوم الإرهابي القاتل من قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 الساعة 06:00".
أحدث تطورات وتداعيات هجمات غزة
- أطلقت حركة حماس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
- أعلن الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة.
- أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة.
- لا تزال المواجهات بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية مستمرة.
- إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق قذائف مورتر من لبنان على شمال إسرائيل
- فلسطين: حصيلة القتلى في غزة ارتفعت إلى 313 شخصا، الأحد، من بينهم 20 طفلا وإصابة 1990 آخرين
- إسرائيل: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين منذ صباح السبت إلى 600 قتيل فضلا عن أكثر من ألفي مصاب
- المغرب يدعو إلى اجتماع طارئ للجامعة العربية.
- الجيش الإسرائيلي يعلن إخلاء مستوطنات غلاف غزة.
- مقتل سائحين إسرائيليين ومصري بإطلاق نار في الإسكندرية.
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