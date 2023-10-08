العالم اليوم - حصيلة جديدة "مفجعة" لأعداد ضحايا إسرائيل وفلسطين

انتم الان تتابعون خبر حصيلة جديدة "مفجعة" لأعداد ضحايا إسرائيل وفلسطين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 03:24 مساءً - تواصل حصيلة القتلى الفلسطينيين والإسرائيليين، من جراء الاشتباكات المتواصلة والهجمات المتبادلة بين الطرفين منذ السبت، الارتفاع.