العالم اليوم - لاغارد: المركزي الأوروبي سيحقق هدفه في إعادة التضخم إلى 2%

انتم الان تتابعون خبر لاغارد: المركزي الأوروبي سيحقق هدفه في إعادة التضخم إلى 2% من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 03:24 مساءً - قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مقابلة نُشرت الأحد إنها على ثقة من أن البنك سيحقق هدفه المتمثل في إعادة التضخم إلى مستوى اثنين بالمئة، وواثقة نسبيا من وضع احتياطيات الغاز في أوروبا.

ورفع البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ أربعة بالمئة.

وأضافت في المقابلة التي نشرتها صحيفة لا تربيون ديمانش الفرنسية اليوم الأحد "وصل سعر الفائدة الرئيسي في المركزي الأوروبي إلى مستويات من شأنها إذا ظلت هكذا لمدة كافية أن تسهم بشكل كبير في العودة في توقيت مناسب بالتضخم إلى المعدل المستهدف".

وأشار موقع البنك المركزي الأوروبي الإلكتروني على الإنترنت إلى أن المقابلة أُجريت في الثاني من أكتوبر.

وأضافت لاغارد أن حقيقة أن التضخم "يتراجع الآن بقوة" من بين أسباب عدة تجعلها لا تشعر بتشاؤم بشأن التوقعات الاقتصادية على المدى القريب.

وأشارت إلى أن الأسباب الأخرى لذلك هي الإصلاحات الاقتصادية الجارية في أوروبا ولأن موقف احتياطات الغاز في أوروبا أفضل من ذي قبل.

وقالت لاغارد "الإصلاحات الهيكلية قيد التنفيذ. وقبل عام فحسب، من كان يظن أننا سننجح في تعويض أكثر من 90 بالمئة من احتياطاتنا من الغاز بحلول سبتمبر 2023؟".

وتابعت قائلة "هذا يسمح لنا بالنظر صوب الشتاء المقبل بثقة أكبر إن لم يكن بهدوء".