العالم اليوم - إسرائيل تغلق معبرا حدوديا مع مصر وتجلي موظفيها منه

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 03:24 مساءً - أغلقت إسرائيل معبر نيتسانا الحدودي مع مصر وأجلت موظفيها وأفراد شرطتها منه، الأحد، حسبما ذكرت مصادر وشهود عيان لـ"دوت الخليج".

ويفصل المعبر المذكور بين منطقة العوجة في مصر ونيتسانا في إسرائيل، ويخصص لعبور السلع الغذائية والبضائع.

وذكرت مصادر مصرية وشهود عيان أن حافلات إسرائيلية نقلت الموظفين وأفراد الأمن إلى داخل إسرائيل.

وأخطرت إسرائيل الجانب المصري بقرار إغلاق المعبر لأجل غير مسمى.

ويأتي القرار الإسرائيلي بعد وقت قصير من مقتل سائحين إسرائيليين في مدينة الإسكندرية شمالي مصر.

وفتح شرطي مصري النار، الأحد، على سياح إسرائيليين، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم ومصري واحد، حسبما أعلنت السلطات المصرية والإسرائيلية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن السلطات تعمل مع الحكومة المصرية على إعادة الإسرائيليين إلى بلدهم.

وحددت الوزارة هوية المصاب، وقالت إنه إسرائيلي تعرض لجروح متوسطة.