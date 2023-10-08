العالم اليوم - بعد حادث الإسكندرية.. "تعليمات" من السفارة الأميركية في مصر

انتم الان تتابعون خبر بعد حادث الإسكندرية.. "تعليمات" من السفارة الأميركية في مصر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 05:24 مساءً - طالبت السفارة الأميركية لدى القاهرة المواطنين الأميركيين في مصر بضرورة توخي الحيطة والحذر، وذلك على خلفية حادث إطلاق النار في الإسكندرية الذي أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين ومصري، الأحد.

وذكرت السفارة أنها "أحيطت علما بالتقارير التي تفيد بمقتل سياح أجانب بهجوم في الإسكندرية"، مشيرة إلى أن "هذا الحادث قد يكون مرتبطا بالأعمال العدائية المستمرة في غزة وإسرائيل".

وفتح شرطي مصري النار على سياح إسرائيليين، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم ومصري واحد، حسبما أعلنت السلطات المصرية والإسرائيلية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن السلطات تعمل مع الحكومة المصرية على إعادة الإسرائيليين إلى بلدهم.

وحددت الوزارة هوية المصاب، وقالت إنه إسرائيلي تعرض لجروح متوسطة.