الدفاع الروسية: مقتل وإصابة نحو 655 عسكريًا أوكرانيًا خلال 24 ساعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 أكتوبر 2023 05:31 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل وإصابة نحو 655 عسكريًا أوكرانيًا خلال الـ 24 ساعة الماضية فى مناطق متفرقة فى نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وقال بيان للدفاع الروسية اليوم الأحد "قضت القوات الروسية على 40 عسكريًا أوكرانيًا على محور خيرسون ونحو 30 عسكريًا على محور زابوروجيا، وحوالى 65 عسكريًا على محور كراسنى - ليمانسكى ونحو 170 عسكريًا على محور كوبيانسك"، منوها بسقوط 185 عسكريًا أوكرانيًا آخرين بين قتيل وجريح على محور جنوب دونيتسك ونحو 165 عسكريًا أوكرانيًا على محور دونيتسك.

وأضاف البيان:"تم اعتراض 3 صواريخ تكتيكية أوكرانية من طراز "توتشكا - أو" وصاروخين "إس-200" معدلين إلى نسخة هجومية وتدمير 25 طائرة مسيرة أوكرانية فى مناطق متفرقة".

من ناحية أخرى، أعلنت قيادة القوات البحرية التابعة للجيش الأوكرانى أن روسيا لا تزال تحتفظ بحاملة صواريخ واحدة فى مهمة قتالية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

وذكرت القيادة البحرية فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، أن البحرية الروسية نشرت صواريخ كروز من طراز كاليبر فى مهمة قتالية فى البحر الأسود. فى الوقت نفسه، يُعتقد أن السفينة لا تحمل صواريخ فعلية على متنها.

وأضاف البيان أن هناك ثلاث سفن حربية معادية فى مهمة قتالية فى البحر الأبيض المتوسط، إحداها حاملة طائرات كاليبر ولا تحمل صواريخ على متنها. كما لا توجد سفن حربية روسية فى الوقت الحالى فى بحر آزوف.