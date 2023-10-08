نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة المرأة المصرية بالنمسا تحتفل بالمولد النبوي الشريف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت يوم أمس السبت رابطة المرأة المصرية بالنمسا وذلك بمقرها بالعاصمة النمساوية فيينا بالمولد النبوي الشريف.

وقالت الدكتورة آيات خليفة إن الاحتفال بالمولد الشريف من قبل رابطة المرأة المصرية بالنمسا إنما يأتي في إطار الاحتفال بالمناسبات الدينية خاصة وأن المولد الشريف له خصوصية فريدة في نفوس أبناء العالم الإسلامي عموما وأبناء مصر على وجه الخصوص.

وقالت أسماء علي عضو مجلس إدارة رابطة المرأة المصرية أن هناك حضور كبير حرص على المشاركة في هذا الاحتفال بمواد خير البشر أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأننا حرصنا على توزيع الحلوى على أطفال المسلمين.

وتوجهت آية حافظ عضو هيئة رابطة المرأة المصرية بالشكر لكل من لبى الدعوة مؤكدة إن الرابطة ستظل على وعدها مع سيدات مصر بتقديم مزيد الأنشطة المختلفة.

ومن ناحيته أشاد الدكتور حسن موسى الرئيس الأسبق للاتحاد العام للمصريين بالنمسا رئيس المنتدى العالمي للحقوق والحريات الذي حرص على تلبية الدعوة بنشاط رابطة المرأة المصرية بالنمسا مؤكدا أن الرابطة أصبحت ظاهرة مصرية تستحق الرعاية والاهتمام وتوجه بالشكر للدكتور آيات خليفة على تعدد نشاطات الرابطة والجهد الذي تبذله.