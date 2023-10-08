نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول حملة نسائية يتم تدشينها بفيينا لدعم الرئيس السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" بإنشاء حملة نسائية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة النمساوية فيينا.

وقال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري، أننا أمس قمنا بزيار العاصمة النمساوية فيينا، والتقينا ببعض الزميلات العاملات بالملف العام النسوي، وأسفر اللقاء عن إنشاء حملة من نساء مصر الوطنيات، وذلك لمواجهة الأفكار المغلوطة التي يتم ترويجها بين الجالية المصرية في فيينا.

وأضاف العبيدي، أنه تم اختيار للحملة النسوية كل من آيات خليفة رئيس رابطة المرأة والأسرة المصرية بالنمسا، والسيدة أسماء علي الناشطة في العمل النسوي بالنمسا، والإعلامية آيات حافظ بالجالية المصرية في فيينا.

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