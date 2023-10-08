نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بلينكن: اسرائيل طلبت مساعدة عسكرية من واشنطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن دولة الإحتلال الإسرائيلي طلبت مساعدة عسكرية من واشنطن.

وأوضح بلينكن، أن الحكومة الأمريكية تعتقد أنه من الممكن أن يكون هناك مواطنون أمريكيون بين الرهائن المحتجزين الآن في غزة.

وأضاف بلينكن لقناة "سي إن إن" الأمريكية، إن هذا هو "أسوأ هجوم على الكيان الصهيوني منذ حرب يوم الغفران عام 1973".

وأضاف: "تركيزنا الأول هو التأكد من أن إسرائيل لديها ما تحتاجه.. نحن ننظر في الطلبات الإضافية التي قدمها الإسرائيليون".

وشدد بلينكن على أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أرسل رسالة واضحة للغاية مفادها أنه "لا أحد يحاول الاستفادة من هذا في أي مكان آخر".