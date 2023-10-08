نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلينكن: قد يكون هناك أمريكيون بين الرهائن المحتجزين الآن في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الحكومة الأمريكية تعتقد أنه من الممكن أن يكون هناك مواطنون أمريكيون بين الرهائن المحتجزين الآن في غزة.

أضاف بلينكن لقناة "سي إن إن" الأمريكية، أن هذا هو "أسوأ هجوم على إسرائيل منذ حرب يوم الغفران عام 1973".

وتابع: "تركيزنا الأول هو التأكد من أن إسرائيل لديها ما تحتاجه.. نحن ننظر في الطلبات الإضافية التي قدمها الإسرائيليون".

وشدد بلينكن على أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أرسل رسالة واضحة للغاية مفادها أنه "لا أحد يحاول الاستفادة من هذا في أي مكان آخر".