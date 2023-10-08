نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الشرطة الإسرائيلية: مقتل 4 أشخاص خلال اشتباكات "طوفان الأقصي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، مقتل 4 من عناصرها خلال اشتباكات مع مقاومي حماس في مستوطنات غلاف غزة مساء اليوم.

ووفقا للشرطة الإسرائيلية فإن القتلى هم فاديم بليش الضابط فيوحدة اليمام، وستاس شينكمان، الرقيب دينيس بليكن، الرقيب أول ديبورا أبراهام.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مقتل 30 من عناصر الشرطة الإسرائيلية منذ بداية الهجوم أمس، الأحد، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

إلى ذلك، فقد وصلت خسائر مؤشرات بورصة تل أبيب إلى أكثر من 6% بعد يوم من هجوم واسع النطاق على إسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع حصيلة القتلى إلى 350 والجرحى إلى 1864، منهم 19 حالة موت سريري و326 بحالة خطيرة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ودمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.