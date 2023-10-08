نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الثقافة تختتم مهرجان الموسيقى الدولي 32 بفن الصوت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختارت هيئة البحرين للثقافة والآثار أن يكون ختام مهرجان البحرين الدولي 32 للموسيقى بنكهة موسيقية بحرينية.

فحفل فن الصوت، الذي يعد الأول من نوعه على هذا المستوى، سيحوّل مسرح البحرين الوطني يوم 20 أكتوبر 2023م إلى مركبٍ يأخذ الحاضرين في رحلة لمعايشة تجربة مباشرة مع هذا الفن الموسيقي البحريني العريق.

ولكن، ما هو فن الصوت، ولماذا خصصت له هيئة الثقافة هذه المساحة الهامة ضمن نسخة هذا العام من مهرجان الموسيقى الدولي؟

يعتبر فن الصوت أحد ركائز الغناء العربي القديم وهو اللون المحلي للطرب الشعبي لمنطقة الخليج عامة ومملكة البحرين خاصة.

وفي البحرين، كانت مدينة المحرّق مهد هذا الفن ومصدر انتشاره، وقد عملت دُور الغناء الشعبي في المدينة على تطويره والترويج له ليصل صيته إلى مختلف المدن والبلاد المحيطة.

وبالرغم من تطوّر حركة الغناء والموسيقى محليًا، إلا أن فن الصوت في البحرين ما زال محتفظًا بأصالته وسماته الفنية حتى اليوم، فهو يُعرف بفنّ "النخبة" ويعدّ روّاده الأوائل في المملكة من أفضل فناني الصوت على الإطلاق في المنطقة.

ويتألف فن الصوت من مجموعة من العناصر الموسيقية، فآلته الرئيسية هي العود وتبدأ مقاطعه بتقاسيم على مقام الرست أو الحجاز، ومن ثم يعطي الفنّان الرئيسي الإشارة لدخول عازفي الإيقاع الذين يستخدمون المِرواس.

أما الزفنة، التي تصاحب فن الصوت، فهي رقصة يقوم بها راقصان يقومان بتأدية حركات إيقاعية متناسقة ذهابًا وإيابًا على طول صف جلسة الغناء، فيما تعتبر "الصَّفقَة" من أجمل ما يميز فن الصوت، وهي عبارة عن قيام مجموعة من المشاركين من الحاضرين أو العازفين بضرب الكفوف (مثل التصفيق) ولكن بإيقاع مميز حين يتوقف المطرب عن الغناء، وبالتالي تعمل كزخرفة سماعية تتماشى مع التقسيم الموسيقي للعود.

وتعزيزًا لمكانة فن الصوت، الذي يعد أحد أشكال التراث الثقافي غير المادي لمملكة البحرينِ، عملت هيئة البحرين للثقافة والآثار على الاحتفاء به من خلال نقله إلى واحدة من أفضل وأكبر مساحات العرض في المملكة، مسرح البحرين الوطني، فليلة فن الصوت ستقام يوم 20 من الشهر الجاري وتحييها فرقة البحرين للموسيقى بقيادة المايسترو زياد زيمان وبمشاركة الفنان البحريني القدير أحمد الجميري والفنان محمد التميمي والفنان عبدالرحمن عوض. وسيكون الحضور خلال الحفل على موعد مع مقاطع موسيقية منوّعة من أهم أعمال روّاد ومؤسّسي مدارس فنّ الصوت البحريني وهم الفنان محمد بن فارس، الفنان ضاحي بن وليد والفنان محمد زويد.