نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وسائل إعلام إسرائيلية: عدد القتلى الإسرائيليين يتخطى الـ 700 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية منذ قليل عن ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين في عملية طوفان الأقصى إلى أكثر 700 قتيل، وفقا لما نقلته شبكة "سكاي نيوز" بالعربية.

ووفي وقت سابق، قالت إذاعة جيش الاحتلال: "سمح بالنشر.. من بين القتلى في صفوف الجيش بغلاف غزة: قائد لواء الناحال، قائد كتيبة الاتصالات، نائب قائد وحدة ماجلان، قائد سرية وقائد فصيل في قيادة الجبهة الداخلية".

بينما أضافت القناة 13 العبرية أيضًا: "سمح بالنشر.. الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء 26 جنديًا وضابطًا إسرائيليًا قتلوا برصاص المقاومين الفلسطينيين بغلاف غزة".

واقتحم مئات من عناصر الفصائل الفلسطينية، صباح أمس السبت المستوطنات والبلدات الفلسطينية المحتلة المحاذية لقطاع غزة، أسفرت عن مقتل مئات الجنود والمستوطنين وأسر العشرات منهم.