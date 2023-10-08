العالم اليوم - غالانت يتعهد برد إسرائيلي في غزة "يغير الواقع لأجيال"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 08:21 مساءً - أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأحد، أن الرد الإسرائيلي في قطاع غزة "سيظل في الأذهان طوال الخمسين عامًا القادمة وستندم حماس على أنها بدأت ذلك".

وأوضح غالانت، الذي زار أوفاكيم حيث وصل مسلحو حماس السبت واحتجزوا إسرائيليين كرهائن: "لقد تغيرت قواعد الحرب، والثمن الذي سيدفعه قطاع غزة سيكون ثمناً باهظاً جداً، سيغير الواقع لأجيال ".

وأضاف: "سنشل غزة كما لم نشهده من قبل. قواعد الحرب تغيرت، والثمن الذي سيدفعه قطاع غزة سيكون ثمناً باهظاً جداً سيغير الواقع لأجيال".

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