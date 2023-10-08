العالم اليوم - تحذيرات للإسرائيليين في الخارج.. هذه تفاصيلها

انتم الان تتابعون خبر تحذيرات للإسرائيليين في الخارج.. هذه تفاصيلها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 أكتوبر 2023 08:21 مساءً - حثت قيادة الأمن الوطني الإسرائيلي، في بيان نشره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإسرائيليين على مراجعة رحلاتهم المقررة إلى الخارج في ظل التهديدات الأمنية الأخيرة.

وجاء في البيان: هناك خوف من تزايد دوافع العناصر الإرهابية والتهديدات الفردية لتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين في مختلف دول العالم.

ندعو الإسرائيليين، في هذا الوقت، إلى مراجعة رحلاتهم المقررة إلى الخارج، وتجنب قدر الإمكان الوصول إلى الدول الخاضعة لتحذير السفر، خاصة دول الشرق الأوسط المختلفة.

على خلفية الهجوم الذي وقع في مصر، نوصي المقيمين في مصر وسيناء بتقصير مدة إقامتهم ومغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن.

في أي حالة من حالات الإقامة في الخارج، وخاصة عند الإقامة في البلدان التي لديها تحذيرات سفر عالية المستوى، يجب اتخاذ الاحتياطات الموصى بها (المفصلة على الموقع الإلكتروني لمقر الأمن الوطني) بشكل عام ويجب تقليل البقاء في الأماكن العامة بقدر المستطاع.

في ظل التطورات والأحداث، قد تزداد صعوبة عودة الإسرائيليين إلى إسرائيل، بسبب تقليص الرحلات الخارجية إلى إسرائيل. أحدث تطورات وتداعيات هجمات غزة أطلقت حركة حماس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

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نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر تحذيرات للإسرائيليين في الخارج.. هذه تفاصيلها .. في رعاية الله وحفظة