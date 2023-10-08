نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عملية طوفان الأقصى.. تعرف على جهود مصر لتهدئة الأوضاع في فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازال التصعيد العسكري بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة مستمرًا منذ يوم أمس، حيث أطلقت المقاومة الفلسطينية عشرات الصواريخ تجاه إسرائيل، وردت إسرائيل اليوم بشن غارات جوية على قطاع غزة.

وفيما يلي ترصد لكم جريدة الفجر الإلكترونية آخر الأحداث التي تقع في فلسطين:

فلسطين اليوم

عمليات طوفان الأقصى وبداية الاشتباكات

نشر الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية أمس السبت 7 أكتوبر بيانًا يعلن فيه بدء عملية "طوفان الأقصى" ردًا على اعتداءات الكيان الصهيوني واستمراره في حصار قطاع غزة. وقد تم إطلاق وابل من الصواريخ من غزة وأغلق الجيش عددًا من الحواجز بين رام الله والقدس.

عدد القتلى من الكيان الصهيوني وفلسطين

أسفر التصعيد العسكري بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني عن مقتل أكثر من 700 شخص في إسرائيل واستشهاد أكثر من 350 شخصًا في قطاع غزة بينهم 13 طفلًا.

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جهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار

أجرى السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لبحث الوضع في فلسطين والتوصل إلى حل لتهدئة الأمور.

وتلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس اتصالًا من نظيره الفرنسي الرئيس إيمانويل ماكرون من أجل التشاور والتنسيق لوقف التصعيد الجاري في قطاع غزة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

فلسطين اليوم

بيان من وزارة الخارجية المصرية لتهدئة الوضع

أصدرت وزارة الخارجية أمس السبت 7 أكتوبر بيانًا أعربت فيه عن قلقها إزاء التطور السريع للوضع في الأراضي الفلسطينية. وأكدت أنها تتابع بقلق بالغ التدهور المتسارع للوضع في الأراضي الفلسطينية في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية. ودعت وزارة الخارجية المصرية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب تعريض المدنيين لمزيد من الخطر.

أهم التصريحات الصادرة خلال الساعات الماضية

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن التصعيد العسكري هو جريمة حرب.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إن إسرائيل سترد على الهجمات الفلسطينية بكل قوة.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن التصعيد العسكري يشكل تهديدًا خطيرًا للسلام والأمن في المنطقة.

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