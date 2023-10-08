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أحمد جودة - القاهرة - أخبار فلسطين اليوم.. غزة تصمد وارتفاع أعداد قتلى الاحتلال الإسرائيلي لـ700.. مازال القتال مستمرا اليوم الأحد 8 أكتوبر بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث شن جيش الاحتلال غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، بينما قامت المقاومة الفلسطينية بإطلاق صواريخ على الاحتلال الإسرائيلي.

أخبار فلسطين اليوم.. غزة تصمد

أخبار فلسطين اليوم.. وفيما يلي ترصد لكم جريدة الفجر الإلكترونية كل ما يحدث في فلسطين أولًا بأول:

فلسطين اليوم

أخبار فلسطين اليوم.. عمليات طوفان الأقصى

أخبار فلسطين اليوم.. ونشرت حركة حماس، أمس السبت 7 أكتوبر بيانًا يعلن فيه بدء عملية "طوفان الأقصى" ردًا على اعتداءات الكيان الصهيوني واستمراره في حصار قطاع غزة. وقد تم إطلاق وابل من الصواريخ من غزة، وأغلق الجيش عددًا من الحواجز بين رام الله والقدس، ويُعد هذا المشهد الأول من نوعه في تاريخ الصراع بين فلسطين والكيان الصهيوني.

أخبار فلسطين اليوم.. عدد قتلى جيش الاحتلال يرتفع إلى 700 قتيل

أخبار فلسطين اليوم.. وواصلت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة إطلاق الصواريخ على الكيان الصهيوني، حيث استهدفت تل أبيب ومدنًا أخرى في الداخل، وقد أسفر هذا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عن ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 700 قتيل، وإصابة أكثر من ألفٍ آخرين.

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غارات إسرائيلية على قطاع غزة

وكثف الكيان الصهيوني اليوم غاراتِه على قطاع غزة، حيث استهدف مواقع المقاومة الفلسطينية ومنازل المدنيين، وقد أسفر هذا القصف عن استشهاد أكثر من 313 شهيدًا فلسطينيًا، منهم 20 طفلًا، وإصابة 1990 آخرين بجروح متفاوتة.

وبحسب بيان المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال، فإنهم سيعملون على استهداف المقرات التابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تحت اسم "السيوف الحديدية"، كما قرر تجنيد الاحتياطي بالكامل.

أخبار فلسطين اليوم.. غزة تصمد وارتفاع أعداد قتلى الاحتلال الإسرائيلي لـ700

إضراب في الضفة الغربية

ودخلت مدن الضفة الغربية إضرابًا شاملًا اليوم الأحد، تنديدًا بمقتل وجرح فلسطينيين في قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن هذا الإضراب شل مناحي الحياة كافة بعد إغلاق الجامعات والمصارف وجميع المحال التجارية.

جهود مصرية ودولية لوقف إطلاق النار

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالًا هاتفيًا مع قادة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وقد أعربوا عن قلقهم البالغ من استمرار النزاع بين الطرفين، وشجعوا الجانبين على تهدئة الأمور والعودة إلى طاولة التفاوض.